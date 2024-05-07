На приёме у улан-удэнских ветеринаров побывал дикий гусь

Общество, Фото: городская ветеринарная станция

Гусь-гуменник населяет тундру и тайгу Евразии от Гренландии до Дальнего Востока



На приёме у ветеринаров побывал дикий гусь-гуменник, рассказали в городской ветеринарной станции Улан-Удэ.



Специалисты сделали ему рентгеновский снимок и обнаружили перелом лапки.



- Гусь-гуменник - крупная птица буровато-серой окраски, напоминающий серого гуся. Клюв чёрный с оранжевой полоской посередине. Самец и самка не отличаются по окраске, однако самка несколько мельче. Масса тела колеблется от 2,5 до 4,5 кг и выше, - отмечают в городской ветеринарной станции.



Гуменник населяет тундру и тайгу Евразии от Гренландии до Дальнего Востока. Зимует на морских побережьях Средней Европы и Азии, на Чёрном и Средиземном морях, частично в Средней Азии, в Японии и юго-восточном Китае.



