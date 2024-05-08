В Бурятии школу-интернат с кривыми полами приведут в порядок

Вопрос решался через суд



В Еравнинском районе Бурятии по решению суда приведут в порядок Эгитуйскую специальную (коррекционную) общеобразовательную школу-интернат.



На суде установлено, что здание школы-интерната не оборудовано автономными системами экстренного оповещения об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации. В спортивном зале неровные полы, щели; стены и потолок повреждены, в дефектах; нет душевых, туалетов, отдельных раздевалок для девочек и мальчиков. Медицинский блок не оснащён необходимым медицинским оборудованием.



- Ответчик исковые требования признал в полном объёме. Суд обязал администрацию школы устранить допущенные нарушения, - сообщает пресс-служба Еравнинского районного суда.



