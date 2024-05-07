Первый этап пройдёт на этой неделе в столице республики
11 мая в Улан-Удэ состоится первый этап кубка Бурятии «Ралли Спринт». Местом проведения соревнований станет стадион «Спартак».
К участию в кубке допускаются лица, имеющие действующее на момент проведения соревнований водительское удостоверение Российской Федерации. Допускаются автомобили, прошедшие или имеющие возможность пройти государственный технический осмотр.
Кубок проводится в следующих классах автомобилей:
- Класс «1» – Передний привод;
- Класс «2» – Задний привод;
- Класс «3» - Полный привод.
Каждый участник имеет право заявить своё участие в нескольких классах (при соответствии автомобиля требованиям класса, либо на другом автомобиле).
Программа соревнований
8:00- 10:00 - Административный контроль. Регистрация. Техническая инспекция. Медицинский контроль.
8:30-13:00 - Квалификация участников.
13:15- 13:45 - Брифинг – собрание пилотов.
14:00-14:30 - Торжественное открытие соревнований.
14:30-18:30 - Основные заезды.
18:30-19:00 - Подведение итогов.
Возрастное ограничение: 18+.
В Бурятии стартует кубок по ралли-спринту
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