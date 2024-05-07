В Бурятии стартует кубок по ралли-спринту

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Первый этап пройдёт на этой неделе в столице республики



11 мая в Улан-Удэ состоится первый этап кубка Бурятии «Ралли Спринт». Местом проведения соревнований станет стадион «Спартак».



К участию в кубке допускаются лица, имеющие действующее на момент проведения соревнований водительское удостоверение Российской Федерации. Допускаются автомобили, прошедшие или имеющие возможность пройти государственный технический осмотр.



Кубок проводится в следующих классах автомобилей:

- Класс «1» – Передний привод;

- Класс «2» – Задний привод;

- Класс «3» - Полный привод.

Каждый участник имеет право заявить своё участие в нескольких классах (при соответствии автомобиля требованиям класса, либо на другом автомобиле).



Программа соревнований

8:00- 10:00 - Административный контроль. Регистрация. Техническая инспекция. Медицинский контроль.

8:30-13:00 - Квалификация участников.

13:15- 13:45 - Брифинг – собрание пилотов.

14:00-14:30 - Торжественное открытие соревнований.

14:30-18:30 - Основные заезды.

18:30-19:00 - Подведение итогов.



Возрастное ограничение: 18+.

