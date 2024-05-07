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В Улан-Удэ мужчина пытался сбежать из суда во время оглашения приговора

В Улан-Удэ мужчина пытался сбежать из суда во время оглашения приговора
Происшествия,  Фото:УФСПП
Побег предотвратили судебные приставы

Мужчина, обвиняемый в грабеже, совершённом группой лиц, попытался сбежать из здания Советского районного суда Улан-Удэ. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Бурятии.

- 6 мая во время оглашения окончательного приговора один из обвиняемых совершил побег из зала суда. Однако уйти от правосудия подсудимому не удалось. Выбегающего мужчину заметила младший судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов Наталья Коростелёва, находившаяся на посту видеонаблюдения. Она оперативно сообщила младшим судебным приставам по ОУПДС Владимиру Чимитову и Алексею Григорьеву, которые осуществляли досмотр посетителей суда на посту пропуска, что обвиняемый побежал по коридору в сторону главного выхода, - сообщили в пресс-службе.

Благодаря грамотным действиям приставов попытка побега была предотвращена. Обвиняемый был задержан и препровождён обратно в зал судебного заседания. Там его передали сотрудникам конвойной службы.
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