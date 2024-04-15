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В Улан-Удэ вскрылись новые подробности странного исчезновения 30-летней девушки

В Улан-Удэ вскрылись новые подробности странного исчезновения 30-летней девушки
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Она уехала на машине вместе со своим знакомым в неизвестном направлении

В СУ СКР по Бурятии, где после таинственного исчезновения 30-летней Сэсэг Буиновой (Дармаевой) возбудили уголовное дело, раскрыли новые подробности этой истории. В ведомстве подтвердили, что в четверг, 11 апреля, она уехала из дома на своём Mitsubishi Outlander и не вернулась.

Оказалось, что девушка повстречала на площадке перед магазином крупной торговой сети на улице Бабушкина 26-летнего знакомого. Тот сел в автомобиль.

- Они вместе уехали в неизвестном направлении в сторону 100-х кварталов. Спустя некоторое время в правоохранительные органы поступили заявления о безвестном исчезновении обоих граждан. Некоторые личные вещи, а также автомобиль женщины позже обнаружили в разных местах города и на пригородной территории, – подчеркнули в следкоме.
 
Сейчас следствие в рамках уголовного дела координирует поиски обоих пропавших. Информацию, поступающую от волонтёров и сотрудников полиции, обобщают и детально анализируют. Предметы, обнаруженные в ходе поисков и имеющие значение для уголовного дела, детально осмотрели.

- С их поверхности изъяты следы, необходимые для различных криминалистических экспертиз. Проводятся допросы людей, обладающих важной информацией, – добавили в СУ СКР по Бурятии.
 
Всех, кому известны любые сведения об обстоятельствах исчезновения молодых людей, просят сообщить об этом в органы внутренних дел или СКР по телефонам 102 (112) или 8 (3012) 44-44-93 (следственный отдел по Октябрьскому району Улан-Удэ).

В соцсетях уже писали, что вместе с Сэсэг бесследно пропал и молодой человек. К их поискам присоединились 430 человек. В Telegram даже создали чат, участники которого делятся последними новостями и своими соображениями по поводу произошедшего. С последними, кстати, просят быть осторожнее.

- Удивляет, что под постами о поиске пропавших пишут свои догадки, домыслы, высосанные из пальца. Просят комментировать МВД, хотя идёт следствие. Это вам не голливудское кино! Диванные комментаторы, не надо писать ерунду – родственникам и близким и так тяжело. Если хотите реально помочь, есть штаб по поиску, чаты с волонтёрами. Люди помогают перекусами и горячим чаем, привозят фонари. Город объединился. Будем ждать, что найдутся живыми! – написали в одном из местных сообществ. 
пропавшие без вести уголовное дело следственный комитет

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