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Центр Улан-Удэ перекроют на несколько часов

Центр Улан-Удэ перекроют на несколько часов
Общество,  Фото:Cергей Тарасенко
Там ограничат движение общественного транспорта и автомобилей

В День Победы, который Бурятия вместе со всей страной отпразднует уже в этот четверг, в Улан-Удэ перекроют центральные улицы. Движение там ограничат с шести часов утра и до завершения всех праздничных мероприятий, напомнили в комитете по транспорту городской администрации.




Недоступными для транспорта станут улицы Сухэ-Батора, Ленина, Советская, Ербанова, Почтамтская, Ранжурова, Коммунистическая (от Сухэ-Батора до Ербанова) и правая сторона на Борсоева (от Виадука до Сухэ-Батора). Автомобилям, а также автобусам и маршруткам № 2, 3, 3А, 10, 15, 17, 19, 19А, 25, 27, 27 «Первое поле», 28, 29, 30, 31, 31К, 33, 37, 46, 46А, 55, 77, 82, 92, 95, 97 и 97К придётся следовать в объезд по Смолина, Борсоева и улице Коммунистическая.

Улан-удэнцев просят быть внимательными и заранее выбирать пути объезда закрытых участков. 
дороги транспорт День Победы Праздники

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