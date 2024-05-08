В Бурятии жителей райцентра возмутило отсутствие тотальной побелки

Они считают, что никакого развития туризма без этого не будет
Жители Кяхты задались вопросом, почему постройки в райцентре «годами стоят небелёные». Местные заявили, что без этого, мол, нельзя развивать туризм.
- К 9 мая побелили только нижнюю часть некоторых зданий. Гостиные ряды, начальная школа № 3, даже администрация Кяхтинского района. Когда будет общегородская побелка? Кто отвечает за это? – возмущаются люди в группе «Кяхта-инфо 24/7».
В администрации города пояснили, что за содержание зданий, их конструктивных элементов, а также покраску фасадов отвечают сами собственники. Они же должны следить за заборами, воротами, объектами наружного освещения и другими элементами благоустройства и проводить текущий и капитальный ремонт.
Они считают, что никакого развития туризма без этого не будет
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