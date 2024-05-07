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Росгвардейцы присоединились к акции «Бессмертный автополк»

Росгвардейцы присоединились к акции «Бессмертный автополк»
Общество,  Фото:Росгвардия по РБ
Сотрудники ведомства размещают на автомобилях портреты участников Великой Отечественной войны

К Всероссийской акции памяти «Бессмертный автополк» (возрастное ограничение 0+) присоединились сотрудники Росгвардии. На служебных автомобилях групп задержания росгвардейцы размещают фотографии участников Великой Отечественной войны. На портретах – родственники сотрудников, а также ветераны, которые после войны служили в подразделениях вневедомственной охраны Бурятии.



В Улан-Удэ сотрудники Росгвардии разместили на патрульных автомобилях не только портреты своих родных, но и руководителей вневедомственной охраны, служивших на фронте, - Ивана Васильевича Малютина, Зандана Трофимовича Имеева, Федора Эхиритовича Наглаева.

В Мухоршибири на автомобиле группы задержания – фотография Калистрата Мироновича Петрова, военного разведчика, прошедшего земли Прибалтики и участвовавшего в битве за Сталинград. Сейчас его внук, Виталий Иванов работает в отделении вневедомственной охраны по Мухоршибирскому и Тарбагатайскому районам.

Сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии по Заиграевскому району Баир Батуев разместил портрет своего дедушки – Бимбы Батуевича Батуева.

- Мой дедушка был призван на службу в Красную Армию двадцатилетним парнем. Он воевал на Курской дуге, участвовал в Сталинградской битве и штурме Берлина, был награждён медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», - рассказал Баир Батуев.



В Кабанском районе старший группы задержания Александр Терентьев разместил на служебном автомобиле фотографию прадеда своей супруги – Никифора Ефимовича Новолодского, который погиб на фронте в 1943 году и был похоронен вдали от Родины в Нижегородской области.

Прадедушка специалиста по кадрам ОВО по Баунтовскому эвенкийскому району Виктории Быковой во время Великой Отечественной войны служил в кавалерии Красной Армии. Иван Ермолаевич Быков был награждён Орденом Отечественной войны I степени.




Служебные автомобили Росгвардии будут патрулировать населённые пункты Бурятии с портретами участников Великой Отечественной войны все праздничные дни. Акция «Бессмертный автополк» проводится уже второй год и становится традиционной в подразделениях Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства. 


Росгвардия Бессмертный полк 9 мая

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