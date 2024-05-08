08 мая

07 мая

Популярное

В Улан-Удэ половина компаний запланировали летние корпоративы

В Улан-Удэ половина компаний запланировали летние корпоративы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Они собираются устраивать фуршеты и пикники

Представители сервиса по поиску работы SuperJob провели опрос и выяснили, что почти половина (47%) компаний в столице Бурятии будут проводить этим летом различные корпоративные мероприятия для сотрудников. Среди наиболее популярных форматов – фуршеты, спортивные соревнования и пикники.

А вот в 38% организаций ничего подобного не планируется и 15% пока не определились. 43% компаний, которые устраивали летние корпоративы в прошлом году и собираются в этом, хотят увеличить бюджет, 30% решили потратить такую же сумму, как и в 2023-ем, и лишь 10% намерены сэкономить.
корпоратив работа пикник

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии подзависло возвращение статуса многодетных
В Бурятии подзависло возвращение статуса многодетных
Общество, 08.05.2024
Его сделали бессрочным ещё два месяца назад
В Улан-Удэ продолжает подниматься Селенга
В Улан-Удэ продолжает подниматься Селенга
Общество, 08.05.2024
За сутки она прибавилась на 4 сантиметра
В Бурятии семейная пара отпраздновала 50-летие совместной жизни
В Бурятии семейная пара отпраздновала 50-летие совместной жизни
Общество, 08.05.2024
Супругов Гаськовых поздравил глава района 
В Улан-Удэ половина компаний запланировали летние корпоративы
В Улан-Удэ половина компаний запланировали летние корпоративы
Общество, 08.05.2024
Они собираются устраивать фуршеты и пикники
На Бурятию в День Победы обрушится непогода
На Бурятию в День Победы обрушится непогода
Общество, 08.05.2024
В республике пообещали дожди, мокрый снег и сильный ветер
В столице Бурятии изменится движение дюжины маршруток
В столице Бурятии изменится движение дюжины маршруток
Общество, 08.05.2024
Им придётся почти месяц объезжать перекрытую улицу

В Бурятии ушёл из жизни ветеран боевых действий на острове Даманский
В Бурятии ушёл из жизни ветеран боевых действий на острове Даманский
Общество, 08.05.2024
Юрий Калашников проработал в Тарбагатайской районной больнице больше 30 лет
Жителей Бурятии призвали не удивляться числу пропавших в республике
Жителей Бурятии призвали не удивляться числу пропавших в республике
Общество, 08.05.2024
Добровольцы из «ЛизаАлерт» рассказали, как находят бесследно исчезнувших людей

В селе Бурятии дохлую собаку выбросили вместе с мусором
В селе Бурятии дохлую собаку выбросили вместе с мусором
Общество, 08.05.2024
Мёртвое животное оставили прямо на улице
В Бурятии попросят о гармонии и благополучии населения
В Бурятии попросят о гармонии и благополучии населения
Общество, 08.05.2024
Шаманы проведут для этого специальный обряд

В Улан-Удэ безудержно дорожают квартиры в новостройках
В Улан-Удэ безудержно дорожают квартиры в новостройках
Общество, 08.05.2024
Такое жильё обойдётся почти в семь миллионов рублей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^