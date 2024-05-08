В Улан-Удэ половина компаний запланировали летние корпоративы

Они собираются устраивать фуршеты и пикники



Представители сервиса по поиску работы SuperJob провели опрос и выяснили, что почти половина (47%) компаний в столице Бурятии будут проводить этим летом различные корпоративные мероприятия для сотрудников. Среди наиболее популярных форматов – фуршеты, спортивные соревнования и пикники.



А вот в 38% организаций ничего подобного не планируется и 15% пока не определились. 43% компаний, которые устраивали летние корпоративы в прошлом году и собираются в этом, хотят увеличить бюджет, 30% решили потратить такую же сумму, как и в 2023-ем, и лишь 10% намерены сэкономить.

