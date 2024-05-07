В районе Бурятии пройдёт всероссийский борцовский турнир

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Его посвятят памяти Героя Советского Союза



С 8 по 9 мая в Кижингинском районе пройдёт 46-й всероссийский турнир по вольной борьбе среди юношей и девушек памяти Героя Советского Союза, гвардии капитана Дармы Жанаева и воинов-земляков, погибших в ходе специальной военной операции на Украине. Турнир является одним из крупнейших соревнований в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах.



- В разное время победителями и призёрами турнира становились Сергей Замбалов – обладатель кубка мира и бронзовый призёр чемпионатов мира и Европы, чемпион СССР и России; Баир Омоктуев – многократный чемпион мира, Европы и России по боевому самбо; а также уроженцы Кижингинского района Владимир Дамдинов – серебряный призёр чемпионата мира, бронзовый призёр чемпионата Европы, чемпион России по боевому самбо и Алдар Бальжинимаев – чемпион юношеских Олимпийских игр и чемпионатов Европы среди юниоров, призёр чемпионата России, - сообщает администрация Кижингинского района.



Возрастное ограничение: 6+.

