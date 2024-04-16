В Улан-Удэ во время поисков таинственно исчезнувших молодых людей пропала и волонтёр









В СКР, где после странного исчезновения Сэсэг и её знакомого возбудили уголовное дело, ранее раскрыли новые подробности этой истории. Оказалось, что молодые люди повстречались перед магазином крупной торговой сети на улице Бабушкина и уехали вместе в неизвестном направлении.

Всё больше неравнодушных объединяются для поисков 30-летней Сэсэг Буиновой из Улан-Удэ и её спутника. Их ведут сотрудники полиции, представители добровольческого отряда «ЛизаАлерт» в Бурятии и обычные жители республики. Молодые люди пропали в минувший четверг, 11 апреля.Накануне в поисках участвовало свыше 200 человек. Всего за эти дни пешие группы прошли более 1900 километров и расклеили 400 с лишним ориентировок. Добровольцы осмотрели берега рек и лесной массив и опросили возможных свидетелей.- Информационные координаторы продолжают работу по сбору и анализу информации, прозванивают медицинские учреждения и проверяют все поступающие свидетельства, – отчитались на официальной странице «ЛизаАлерт». – Оперативные картографы обрабатывают треки для полной картины поисков.С наступлением темноты их приостановили, однако 16 апреля пообещали возобновить. Время и место сбора сообщат дополнительно.Кстати, накануне без происшествий не обошлось. Одна девушка, присоединившаяся к волонтёрам, внезапно пропала. В чате, где общаются добровольцы, писали, что она отправилась в район Медвежьей Пади и не вышла из леса. На место выдвинулись опытные поисковики из «ЛизаАлерт», а жителям республики в очередной раз напомнили, что уходить в лес ночью без специального оборудования в одиночку, не уведомив об этом штаб, очень опасно – потеряться можно в два счёта.Поисковикам пришлось отвлечься на «потеряшку», но закончилась эта история благополучно – девушка нашлась. Когда с волонтёром удалось связаться, выяснилось, что она уже пару часов была дома. «С ней всё в порядке. Отзвонилась, что уехала», – сообщили участники чата.