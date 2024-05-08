08 мая

07 мая

Популярное

Марш юных патриотов прошёл в Улан-Удэ

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж

Сегодня, 8 мая, в Улан-Удэ состоялся городской парад «Марш юных патриотов». По центру города промаршировали более 300 человек – члены движения «Юнармия», учащиеся кадетских и казачьих классов, отряды зарничников, участники движения детей и молодёжи «Движение Первых».

Они торжественным маршем прошли от площади Советов и спустились к Мемориалу Победы. Здесь они приняли участие в торжественном митинге «Весна Победы» и церемонии возложения венков к Вечному огню и к памятнику маршалу Советского Союза Константину Рокоссовскому.

В этом году марш проходил под лозунгом «Улан-Удэ – город трудовой доблести».
юнармия парад

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На родительский день в Улан-Удэ усилят работу общественного транспорта
На родительский день в Улан-Удэ усилят работу общественного транспорта
Общество, 08.05.2024
Также в усиленном режиме автобусы будут работать в предстоящие выходные 
Марш юных патриотов прошёл в Улан-Удэ
Марш юных патриотов прошёл в Улан-Удэ
Общество, 08.05.2024
«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж
В нацпарке Бурятии зацвёл багульник
В нацпарке Бурятии зацвёл багульник
Общество, 08.05.2024
Рододендрон даурский известен в народе как багульник, но с багульником он связан только тем, что состоит в одном ботаническом семействе
Жителей райцентра в Бурятии одолели «мусорные» собаки
Жителей райцентра в Бурятии одолели «мусорные» собаки
Общество, 08.05.2024
Они постоянно роются в баках с отходами
В Бурятии подзависло возвращение статуса многодетных
В Бурятии подзависло возвращение статуса многодетных
Общество, 08.05.2024
Его сделали бессрочным ещё два месяца назад
В Улан-Удэ продолжает подниматься Селенга
В Улан-Удэ продолжает подниматься Селенга
Общество, 08.05.2024
За сутки она прибавилась на 4 сантиметра
В Бурятии семейная пара отпраздновала 50-летие совместной жизни
В Бурятии семейная пара отпраздновала 50-летие совместной жизни
Общество, 08.05.2024
Супругов Гаськовых поздравил глава района 
В Улан-Удэ половина компаний запланировали летние корпоративы
В Улан-Удэ половина компаний запланировали летние корпоративы
Общество, 08.05.2024
Они собираются устраивать фуршеты и пикники
На Бурятию в День Победы обрушится непогода
На Бурятию в День Победы обрушится непогода
Общество, 08.05.2024
В республике пообещали дожди, мокрый снег и сильный ветер
В столице Бурятии изменится движение дюжины маршруток
В столице Бурятии изменится движение дюжины маршруток
Общество, 08.05.2024
Им придётся почти месяц объезжать перекрытую улицу

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^