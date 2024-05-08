«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж
Сегодня, 8 мая, в Улан-Удэ состоялся городской парад «Марш юных патриотов». По центру города промаршировали более 300 человек – члены движения «Юнармия», учащиеся кадетских и казачьих классов, отряды зарничников, участники движения детей и молодёжи «Движение Первых».
Они торжественным маршем прошли от площади Советов и спустились к Мемориалу Победы. Здесь они приняли участие в торжественном митинге «Весна Победы» и церемонии возложения венков к Вечному огню и к памятнику маршалу Советского Союза Константину Рокоссовскому.
В этом году марш проходил под лозунгом «Улан-Удэ – город трудовой доблести».
Марш юных патриотов прошёл в Улан-Удэ
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