Марш юных патриотов прошёл в Улан-Удэ

«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж



Сегодня, 8 мая, в Улан-Удэ состоялся городской парад «Марш юных патриотов». По центру города промаршировали более 300 человек – члены движения «Юнармия», учащиеся кадетских и казачьих классов, отряды зарничников, участники движения детей и молодёжи «Движение Первых».



Они торжественным маршем прошли от площади Советов и спустились к Мемориалу Победы. Здесь они приняли участие в торжественном митинге «Весна Победы» и церемонии возложения венков к Вечному огню и к памятнику маршалу Советского Союза Константину Рокоссовскому.



В этом году марш проходил под лозунгом «Улан-Удэ – город трудовой доблести».

