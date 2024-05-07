В Чите появится музей-чум высотой с пятиэтажный дом

Его построят в этно-археопарке «Сухотино»
Музейный павильон в виде чума высотой 15 метров в этно-археопарке «Сухотино» в Чите установит компания из Иркутска. Об этом 6 мая рассказала порталу «Культура 75» руководитель парка Наталья Викулова.
- Определён подрядчик, который будет строить музейный павильон для этно-археопарка «Сухотино», это ООО «Виватстрой» из Иркутска. В ближайшее время в Читу доставят модульную конструкцию для монтажа. Музейный павильон спроектирован в виде чума 15 метров высотой, — уточнила Наталья Викулова.
Площадь музейной экспозиции составит 220 квадратных метров, также в музее на Сухотино будет конференц-зал и помещение для музейных фондов. Будущую музейную экспозицию, в которой покажут несколько археологических периодов, разработает Уральский региональный институт музейных проектов из Екатеринбурга.
- В центре экспозиции будет макет Титовской сопки, бывшего палеовулкана. Видеопроекцией на него покажут все археологические этапы: юрский период, ледниковый период, неандертальцев и так далее, до сплавов Петра Бекетова. А по бокам построят экспозицию, которая расскажет об исторических этапах жизни человека на Титовской сопке и Забайкалья в целом, — рассказала руководитель парка.
Планируется, что выставочный комплекс позволит познакомиться со богатейшим историческим наследием Забайкалья при помощи современных музейных технологий.
Напомним, что в сентябре этого года в этно-археопарке планируют провести фестиваль, посвящённый историческим событиям и народам, проживавшим на территории современного Забайкалья.
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