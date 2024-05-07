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На юге Бурятии завершилось строительство школы и детсада

На юге Бурятии завершилось строительство школы и детсада
Общество,  Фото:УКС РБ
Сейчас идёт подготовка объектов к открытию

В скором времени в Закаменском районе откроются сразу два образовательных объекта. В улусе Дутулур возвели школу на 100 мест и детский сад на 50 детей. Напомним, в конце прошлого года объекты оказались под угрозой из-за задержек в строительстве.

Новая двухэтажная школа разделена на 6 блоков. Её строительство было необходимо из-за несоответствия старого здания современным нормам. Общая стоимость проекта составила около 400 миллионов рублей.

Ещё одно здание требовалось и дошколятам. До настоящего времени в улусе работал единственный детсад на 35 детей. Новое учреждение рассчитано на 50 мест. На его возведение было направлено около 200 миллионов рублей. Не обошлось и без трудностей. Фирма, выигравшая контракт на строительство, не рассчитала свои силы и вышла из графика работ. На помощь ей привлекли ещё одну организацию. С приходом нового подрядчика, работа на объекте закипела. Буквально за месяц темпы строительства увеличились в несколько раз и садик удалось достроить.

- В настоящее время в зданиях проводится уборка помещений, озеленение прилегающих территорий и подготовка к открытию. Отметим, оба учреждения будут работать на экологичном газовом топливе, - сообщили в управлении капитального строительства РБ.
Бурятия строительство Закаменский район школа детские сады

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