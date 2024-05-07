Сейчас идёт подготовка объектов к открытию
В скором времени в Закаменском районе откроются сразу два образовательных объекта. В улусе Дутулур возвели школу на 100 мест и детский сад на 50 детей. Напомним, в конце прошлого года объекты оказались под угрозой из-за задержек в строительстве.
Новая двухэтажная школа разделена на 6 блоков. Её строительство было необходимо из-за несоответствия старого здания современным нормам. Общая стоимость проекта составила около 400 миллионов рублей.
Ещё одно здание требовалось и дошколятам. До настоящего времени в улусе работал единственный детсад на 35 детей. Новое учреждение рассчитано на 50 мест. На его возведение было направлено около 200 миллионов рублей. Не обошлось и без трудностей. Фирма, выигравшая контракт на строительство, не рассчитала свои силы и вышла из графика работ. На помощь ей привлекли ещё одну организацию. С приходом нового подрядчика, работа на объекте закипела. Буквально за месяц темпы строительства увеличились в несколько раз и садик удалось достроить.
- В настоящее время в зданиях проводится уборка помещений, озеленение прилегающих территорий и подготовка к открытию. Отметим, оба учреждения будут работать на экологичном газовом топливе, - сообщили в управлении капитального строительства РБ.
На юге Бурятии завершилось строительство школы и детсада
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Занятия на лошадях проводят специально обученные опытные инструкторы
Сейчас идёт подготовка объектов к открытию
Его построят в этно-археопарке «Сухотино»
Участники возложили цветы
Оно создано на основе эфирного масла и гидролата полыни Сиверса
10 мая здесь будет проведён легкоатлетический пробег
«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Марш Мендельсона вновь заиграл для супругов Хобоевых
Он состоится в середине июня
Так, в середине мая запланирован ямочный ремонт дорог
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с площади Сухэ-Батора
Там будет играть музыка военных лет
Проведены мероприятия по локализации очага заболевания
Сотрудники ведомства размещают на автомобилях портреты участников Великой Отечественной войны
Площадь Советов перекроют рано утром