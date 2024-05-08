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В Бурятии сельчанину ужесточили наказание за уклонение обязательных работ

В Бурятии сельчанину ужесточили наказание за уклонение обязательных работ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Его на 19 дней отправили в колонию-поселение

Ещё в конце декабря жителя Хоринского района осудили за мошенничество – по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ. Его признали виновным и назначили 250 часов обязательных работ.

Однако мужчина от наказания уклонялся и несколько раз не явился на работы без уважительных причин. В итоге оставшиеся 158 часов ему заменили лишением свободы на 19 дней. Хоринца отправили в колонию-поселение.Как сообщили на официальной странице судов общей юрисдикции Бурятии,  постановление уже вступило в законную силу. 

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