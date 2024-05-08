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В пригороде Улан-Удэ на пожаре пострадали два человека

В пригороде Улан-Удэ на пожаре пострадали два человека
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Огонь уничтожил жилой дом

Пожар произошёл этой ночью в селе Поселье Иволгинского района Бурятии; пострадали два человека. Об этом сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

- На момент прибытия пожарных подразделений огнём были охвачены жилой дом и гараж. Возгорание было потушено в течение 4 часов. В результате пожара полностью сгорел дом, крыша гаража, обгорел автомобиль Toyota Wish, - говорится в сообщении.

Отравление продуктами горения легкой степени получил 85-летний мужчина, ожог предплечья 1 степени получила 39-летняя женщина.

По предварительным данным, пожар возник из-за короткого замыкания электрической проводки.


 

Как сообщал «Байкал-Dailу», 6 мая крупный пожар произошёл в посёлке Заиграево – там горело кафе «Арюун». Взорвался один баллон с газом, ещё 14 местные жители и пожарные успели вынести.

пожар

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