Его увезли в больницу с травмами
ДТП с участием несовершеннолетнего водителя мотоцикла Kayo Evolution произошло вечером 5 мая. Как сообщили в группе «Кяхта-инфо.24/7», около 19:25 он ехал по просёлочной дороге и в 700 метрах от жилого дома на улице Старчака не справился с рулевым управлением.
В итоге мотоцикл перевернулся. Подростка доставили в медучреждение с травмами различной степени тяжести
В Госавтоинспекции района пояснили: с наступлением тепла проблема аварий с таким транспортом становится особенно актуальной. И напомнили, что садиться на руль можно только с 18 лет пи при наличии водительского удостоверения соответствующей категории.
- Автомобиль, мопед, скутер или мотоцикл – это ТС повышенной опасности, – предупредили родителей в ОГИБДД по Кяхтинскому району. – Покупая их ребёнку, вы делайте его участником дорожного движения. Подумайте о возможных последствиях нахождения несовершеннолетних на дороге. У детей ещё нет достаточных навыков вождения и они не способны быстро реагировать на возможные экстренные ситуации.
В Бурятии малолетний мотоциклист пострадал в ДТП, которое сам же и устроил
Происшествия, Фото:
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