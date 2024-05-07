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В столице Бурятии наводят марафет перед 9 мая

В столице Бурятии наводят марафет перед 9 мая
Общество,  Фото:КГХ
Улан-Удэ вовсю готовят ко Дню Победы

Сотрудники городского комбината по благоустройству приводят столицу Бурятии в порядок перед празднованием 79-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Они круглосуточно расчищают улицы от песка и пыли, убирают зелёные зоны и мусор. А ещё моют и красят ограждения, остановки и памятники, устанавливают флаговые конструкции, декоративные инсталляции и фотозоны.



К 9 мая специалисты из МБУ «Горсвет» обновили панно Героям Советского Союза, смонтировали над амфитеатром на площади Революции световую конструкцию «Звёздное небо», подготовили новое лазерное патриотическое шоу, которое вот уже несколько дней показывают на площади Советов (возрастное ограничение – 0+) и «обновили наряд» для скульптуры «Гостеприимная Бурятия». Кроме того, они занимаются вопросами электрообеспечения на мероприятиях в центре города и праздничным освещением столицы.

Все предприятия и организации призвали привести в порядок прилегающие территории. В комитете городского хозяйства и подведомственных ему структурах уже назначили ответственных дежурных, которые будут работать в предстоящие выходные.


9 мая День Победы благоустройство

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