Деятельность прекратили через суд
ООО «Лизинг Сибири Солюшн» незаконно предоставляла займы под залог транспортных средств, сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.
- Сделки, заключаемые организацией с клиентами посредством купли-продажи и договоров финансовой аренды (лизинга), совершались в отсутствие экономической оценки предмета, передаваемого в лизинг, и инвестиционного характера правоотношений. Поскольку подобные сделки нарушают требования закона, при этом посягают на публичные интересы, они являются ничтожными, - сообщили в прокуратуре.
Юридическое лицо и вовсе не имело статуса кредитной организации или некредитной финансовой организации, в связи с чем не вправе предоставлять потребительские займы.
Прокурор Октябрьского района Улан-Удэ направил в суд иск о признании деятельности по предоставлению организацией потребительских кредитов (займов) незаконной и запрете осуществлять такую деятельность.
По апелляционному представлению прокуратуры Верховный суд республики отменил решение суда первой инстанции и исковые требования прокурора удовлетворил.
В Улан-Удэ компания незаконно выдавала займы под залог автомобилей
Бизнес, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Бизнес, 07.05.2024
Аптечный пункт пришлось закрыть
Бизнес, 07.05.2024
Восстановить трудовые права работника помогла прокуратура
Меры господдержки окажут в рамках нацпроекта
Предпринимательницу оштрафовали
Он состоится 7 мая
Бизнес, 03.05.2024
Штрафов вынесено более чем на 20 млн рублей
Бизнес, 02.05.2024
Котельная не была поставлена на учёт
Бизнес, 02.05.2024
Горожанам приходилось отдавать за поездку по 800 рублей
Участвовать можно в пяти номинациях
В торгах участвовали четыре компании
Речь идёт о строительстве водовода в Мухоршибири
Бизнес, 26.04.2024
Ему назначен штраф в 600 тысяч
Бизнес, 25.04.2024
Из-за них на жильцов трёх домов повесили внушительный долг
Бизнес, 25.04.2024
Вокруг его магазина творилась сплошная антисанитария
Бизнес, 24.04.2024
Правда, пока по системе ОСВВ