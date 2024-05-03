В Бурятии самые дешёвые в ДФО шашлыки из свинины и говядины

Также низкая цена зафиксирована на корзину с продуктами для пикника



Центр стратегических разработок выпустил индекс шашлыка, в котором рассчитали стоимость девяти видов шашлыка и отдельно корзину для пикника из расчёта на компанию из восьми человек - нескольких семей с детьми.



- С учётом того, что более 40% россиян готовы за раз съесть более 0,5 кг готового продукта, мы сделали приблизительные расчёты. Говядина, свинина, сосиски и рыба рассчитываются из расчёта 400 г сырого продукта на 1 человека плюс 300 г на каждые 5 человек. В нашем случае (400*8) +300=3500г. Баранина и курица у нас на косточках поэтому расчёт будет иной - (500*8) +300=4300г., - объясняют в Центре стратегических разработок.



Согласно исследованию, по ДФО самый дешёвый шашлык из свинины в Бурятии – 1613,57 рублей. А самый дорогой в Чукотском автономном округе - 2755,97 рублей.



Также в Бурятии самый дешёвый шашлык из говядины - 2405,52 рублей. Самый дорогой по ДФО в Чукотском автономном округе - 3551,91 рублей.



Что касается шашлыка из баранины, то здесь картина немного другая. Дороже всего блюдо обойдётся в Камчатском крае - 4934,68 рублей, дешевле всего по ДФО – в Забайкальском крае (2502,99 рублей). Стоимость шашлыка в Бурятии - 3012,28 рублей.



Шашлык из курицы обойдётся в Забайкальском крае в 1407,61 рублей, это самый бюджетный вариант по ДФО. Дороже всего - 2113,67 рублей – в Чукотском автономном округе. В Бурятии стоимость шашлыка из курицы составляет 1446,61 рублей.



Сосиски и сардельки на мангале будут стоить дороже всего в Камчатском крае - 3374,39 рублей, дешевле всего – в Забайкальском крае 1782,06 рублей. В Бурятии этот же шашлык будет стоить 1860,92 рублей.



Цена корзины с продуктами для пикника в Бурятии (хлеб, соусы, свежие овощи и безалкогольные напитки) - 2157,83 рублей. Это самая низкая цена по ДФО. Придётся раскошелиться на корзину жителям Чукотки - 5763,16 рублей.



Стоимость мангала, шампуров или решёток, углей или дров, жидкости для розжига и воды для технических нужд, а также необходимое для сервировки «стола» не учитывалась.



Все расчёты стоимости сделаны на основе официальных данных Росстата.

