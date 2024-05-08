За сутки она прибавилась на 4 сантиметра
Селенга в столице республики по-прежнему поднимается. По данным Бурятского гидрометцентра, к утру 8 мая она прибавилась на 4 сантиметра – до 20-ти (от нулевой отметки гидропоста), а Уда – на 2, до 114-ти.
Уровень воды в Байкале составляет 456,31 метра по тихоокеанской системе высот. За последние сутки он никак не изменился.
В Улан-Удэ продолжает подниматься Селенга
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