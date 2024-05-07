Оно создано на основе эфирного масла и гидролата полыни Сиверса
Учёные Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова в рамках стратегического проекта «Байкальский инновационный кластер» совместно с Российским национальным исследовательским медицинским университетом имени Н.И. Пирогова разработали средство с противоопухолевым действием на основе эфирного масла и гидролата полыни Сиверса.
- Полынь Сиверса (Artemisia sieversiana) по своим хозяйственно-ценным признакам и адаптивностью к почвенно-климатическим условиям является одним из наиболее перспективных растений Республики Бурятия. Эфирное масло полыни Сиверса богато ценными для медицины компонентами, такими как 1,8-цинеол, камфора, α-бисаболол и хамазулен, - сообщили в пресс-службе БГУ. - Камфора и 1,8-цинеол, содержащиеся в эфирном масле полыни Сиверса обладают антибактериальным, антисептическим, противовоспалительным, отхаркивающим свойствами, а для хамазулена и α-бисаболола свойственны все вышеперечисленные характеристики, а также ранозаживляющее, противоопухолевое и регенеративное действия.
Эфирное масло и гидролат полыни Сиверса в дальнейшем можно использовать при разработке лекарственных и лечебно-косметических средств.
Учёные Бурятии разработали средство с противоопухолевым действием
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Занятия на лошадях проводят специально обученные опытные инструкторы
Сейчас идёт подготовка объектов к открытию
Его построят в этно-археопарке «Сухотино»
Участники возложили цветы
Оно создано на основе эфирного масла и гидролата полыни Сиверса
10 мая здесь будет проведён легкоатлетический пробег
«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Марш Мендельсона вновь заиграл для супругов Хобоевых
Он состоится в середине июня
Так, в середине мая запланирован ямочный ремонт дорог
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с площади Сухэ-Батора
Там будет играть музыка военных лет
Проведены мероприятия по локализации очага заболевания
Сотрудники ведомства размещают на автомобилях портреты участников Великой Отечественной войны
Площадь Советов перекроют рано утром