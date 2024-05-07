Учёные Бурятии разработали средство с противоопухолевым действием

Оно создано на основе эфирного масла и гидролата полыни Сиверса



Учёные Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова в рамках стратегического проекта «Байкальский инновационный кластер» совместно с Российским национальным исследовательским медицинским университетом имени Н.И. Пирогова разработали средство с противоопухолевым действием на основе эфирного масла и гидролата полыни Сиверса.



- Полынь Сиверса (Artemisia sieversiana) по своим хозяйственно-ценным признакам и адаптивностью к почвенно-климатическим условиям является одним из наиболее перспективных растений Республики Бурятия. Эфирное масло полыни Сиверса богато ценными для медицины компонентами, такими как 1,8-цинеол, камфора, α-бисаболол и хамазулен, - сообщили в пресс-службе БГУ. - Камфора и 1,8-цинеол, содержащиеся в эфирном масле полыни Сиверса обладают антибактериальным, антисептическим, противовоспалительным, отхаркивающим свойствами, а для хамазулена и α-бисаболола свойственны все вышеперечисленные характеристики, а также ранозаживляющее, противоопухолевое и регенеративное действия.



Эфирное масло и гидролат полыни Сиверса в дальнейшем можно использовать при разработке лекарственных и лечебно-косметических средств.

