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В Бурятии будут судить мужчину, убившего брата подруги

В Бурятии будут судить мужчину, убившего брата подруги
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Ещё одного человека он сильно избил

В Иволгинском районе Бурятии предстанет перед судом 38-летний мужчина, убивший брата своей знакомой и сильно избивший её бывшего сожителя.

Преступление произошло 10 октября 2023 года. По данным следствия, вечером мужчина после употребления спиртного приехал в село Гурульба в гости к подруге. Там в зимовье он повстречал брата женщины и её бывшего сожителя.

- На фоне алкогольного опьянения затеял с ними ссору. После кулаками и деревянной палкой нанёс удары по голове одного мужчины, а затем кулаками и металлическими кусачками – по голове второго. От полученных повреждений брат хозяйки дома через два дня скончался в больнице, второму потерпевшему причинены травмы, вызвавшие длительное расстройство здоровья, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

На мужчину возбудили уголовные дела об убийстве и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Недавно дело с утверждённым обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.
убийство

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