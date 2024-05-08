В Улан-Удэ на выходных отключат электроэнергию

Её не будет на нескольких улицах



11 мая в Железнодорожном районе Улан-Удэ временно не будет света. Отключение электроэнергии произведут для ремонтных работ.



Как сообщает администрация района, с 9:00 до 11:00 электричество выключат на улицах:

– ул. Заломова, ул. Лиловая, ул. Неоновая, ул. Базыра Николаева;

– ул. Булата Лхасаранова, ул. Орбитальная, ул. Чудесная, ул. Петра Абашеева, ул. Богданова;

– ул. Плодовоягодная, ул. Детский Санаторий;

– ул. Рождественская, ул. Балдано;

– ул. Рождественская, ул. Загустайская, переулок Лусад;

– школа №38.

