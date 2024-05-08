Её не будет на нескольких улицах
11 мая в Железнодорожном районе Улан-Удэ временно не будет света. Отключение электроэнергии произведут для ремонтных работ.
Как сообщает администрация района, с 9:00 до 11:00 электричество выключат на улицах:
– ул. Заломова, ул. Лиловая, ул. Неоновая, ул. Базыра Николаева;
– ул. Булата Лхасаранова, ул. Орбитальная, ул. Чудесная, ул. Петра Абашеева, ул. Богданова;
– ул. Плодовоягодная, ул. Детский Санаторий;
– ул. Рождественская, ул. Балдано;
– ул. Рождественская, ул. Загустайская, переулок Лусад;
– школа №38.
В Улан-Удэ на выходных отключат электроэнергию
Общество, Фото:
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