В Иркутске в честь 105-летнего ветерана оформили остановку трамвая

Общество, Фото: пресс-служба администрации Иркутска

Иркутянин прошёл Великую Отечественную и войну против империалистической Японии



Остановку общественного транспорта «Красногвардейская» в Иркутске оформили в честь ветерана Великой Отечественной войны Василия Филипповича Дыгая. В оформлении объекта использовали фотографии ветерана разных лет, разместили его биографию.



– Молодогвардейцы тщательно изучили жизненный путь ветерана, который совсем недавно отметил 105-летие и является живой легендой. Обновлённый остановочный пункт расположен рядом с домом, где живёт Василий Филиппович, – прокомментировал мэр Иркутска Руслан Болотов.



Василий Дыгай родился 20 апреля 1919 года на хуторе Решетовском Ростовской области. С 14 лет работал учётчиком, а также в узле связи. Получив аттестат о среднем образовании, в 17 лет поступил на финансовые курсы. После их окончания стал бухгалтером колхоза. В ряды Красной Армии его призвали в мае 1941 года. Служил в составе 110-й гвардейской дивизии.



За проявленный героизм в войне с немецкими захватчиками и в боях против империалистической Японии иркутянин награждён орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, Красной Звезды – дважды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За взятие Будапешта», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией».



После окончания войны остался на службе в 110-й гвардейской стрелковой дивизии, которая была передислоцирована в Иркутск в конце 1945 года. За время службы получил звание полковника. В 1971 году ушёл в отставку.



- Находясь на заслуженном отдыхе, Василий Филиппович много лет занимался патриотическим воспитанием молодёжи, возглавлял соответствующую комиссию при военкомате, - сообщает администрация Иркутска.



