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В Улан-Удэ неизвестный помочился на театральную афишу

В Улан-Удэ неизвестный помочился на театральную афишу
Общество,  Фото:vk.com/anonim_03u
Он справлял нужду у всех на глазах

Накануне в паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте» разместили фото, сделанное у торгового дома «Юбилейный» в Улан-Удэ. Неизвестный решил справить естественную нужду прямо на улице и «пристроился» около театральной афиши.

Рядом в этот момент были люди, в том числе – дети. «Ни стыда ни совести», – говорится в комментарии к снимку.

Менее чем за сутки запись собрала свыше 20 тысяч просмотров, а мужчина на фотографии стал «героем» соцсетей. Участники сообщества заявили, что нужно было сдать бессовестного гражданина в полицию, чтобы ему выписали штраф.

Кстати, в марте в столице Бурятии оштрафовали местного жителя, который в ноябре помочился на проезжей части. Его признали виновным по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство») и обязали заплатить 1000 рублей. 

В начале весны соцсети облетело видео с неизвестным, делавшим свои дела в центре города. Судя по видео, размещённому в паблике «Весь Улан-Удэ» во «ВКонтакте», случилось всё на пересечении улиц Ербанова и Коммунистическая.

В сообществе обратили внимание, что мужчина устроил импровизированный туалет недалеко от зданий правительства Бурятии и администрации Улан-Удэ. Сам он, кстати, ради этого вышел из машины. То, что за «процессом» невольно наблюдали другие автомобилисты и прохожие, гражданина не смутило. Некоторые интернет-пользователи предположили, что он был пьян.
соцсети фото штраф

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