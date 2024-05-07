Республика присоединится к международной акции
В Бурятии проводится международная акция «Сад памяти». Её участниками могут стать обучающиеся 1 – 11-х классов, педагоги и родители. Срок проведения – до 22 июня.
- Цель акции – формирование у подрастающего поколения экологической культуры и ответственного отношения к лесным ресурсам и окружающей среде, сохранение исторической памяти о победе в Великой Отечественной войне, - сообщает ресурсный эколого-биологический центр РБ.
В этом году командам из образовательных учреждений предложены следующие мероприятия (на выбор):
- высадка новых «Садов памяти», обновление садов, высаженных в рамках акции в 2020–2023 годах,
- проведение всероссийского урока Победы,
- создание композиций из цветущих растений,
- создание ботанических уголков имени Героев Великой Отечественной войны.
Так, международная акция «Сад Памяти» пройдёт в Улан-Удэ в 4 точках:
- СОШ №13 — 8 мая в 11:00;
- СОШ №55 — 8 мая в 13:00;
- СОШ №50 — 14 мая в 13:00;
- СОШ №44 — 16 мая в 11:00.
Возрастное ограничение: 6+.
Школьники Бурятии высадят «Сады памяти»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Занятия на лошадях проводят специально обученные опытные инструкторы
Сейчас идёт подготовка объектов к открытию
Его построят в этно-археопарке «Сухотино»
Участники возложили цветы
Оно создано на основе эфирного масла и гидролата полыни Сиверса
10 мая здесь будет проведён легкоатлетический пробег
«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Марш Мендельсона вновь заиграл для супругов Хобоевых
Он состоится в середине июня
Так, в середине мая запланирован ямочный ремонт дорог
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с площади Сухэ-Батора
Там будет играть музыка военных лет
Проведены мероприятия по локализации очага заболевания
Сотрудники ведомства размещают на автомобилях портреты участников Великой Отечественной войны
Площадь Советов перекроют рано утром