Школьники Бурятии высадят «Сады памяти»

Республика присоединится к международной акции



В Бурятии проводится международная акция «Сад памяти». Её участниками могут стать обучающиеся 1 – 11-х классов, педагоги и родители. Срок проведения – до 22 июня.



- Цель акции – формирование у подрастающего поколения экологической культуры и ответственного отношения к лесным ресурсам и окружающей среде, сохранение исторической памяти о победе в Великой Отечественной войне, - сообщает ресурсный эколого-биологический центр РБ.



В этом году командам из образовательных учреждений предложены следующие мероприятия (на выбор):

- высадка новых «Садов памяти», обновление садов, высаженных в рамках акции в 2020–2023 годах,

- проведение всероссийского урока Победы,

- создание композиций из цветущих растений,

- создание ботанических уголков имени Героев Великой Отечественной войны.



Так, международная акция «Сад Памяти» пройдёт в Улан-Удэ в 4 точках:

- СОШ №13 — 8 мая в 11:00;

- СОШ №55 — 8 мая в 13:00;

- СОШ №50 — 14 мая в 13:00;

- СОШ №44 — 16 мая в 11:00.



Возрастное ограничение: 6+.

