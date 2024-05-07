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Школьники Бурятии высадят «Сады памяти»

Школьники Бурятии высадят «Сады памяти»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Республика присоединится к международной акции

В Бурятии проводится международная акция «Сад памяти». Её участниками могут стать обучающиеся 1 – 11-х классов, педагоги и родители. Срок проведения – до 22 июня.

- Цель акции – формирование у подрастающего поколения экологической культуры и ответственного отношения к лесным ресурсам и окружающей среде, сохранение исторической памяти о победе в Великой Отечественной войне, - сообщает ресурсный эколого-биологический центр РБ.

В этом году командам из образовательных учреждений предложены следующие мероприятия (на выбор):
- высадка новых «Садов памяти», обновление садов, высаженных в рамках акции в 2020–2023 годах,
- проведение всероссийского урока Победы,
- создание композиций из цветущих растений,
- создание ботанических уголков имени Героев Великой Отечественной войны.

Так, международная акция «Сад Памяти» пройдёт в Улан-Удэ в 4 точках:
- СОШ №13 — 8 мая в 11:00;
- СОШ №55 — 8 мая в 13:00;
- СОШ №50 — 14 мая в 13:00;
- СОШ №44 — 16 мая в 11:00.

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия акция школа Сад памяти

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