В Улан-Удэ запустили парящий кран-фонтан

Он заработал в сквере «Серебряной воды»
В столице Бурятии с наступлением тепла вновь забил необычный фонтан в виде огромного водопроводного крана, который словно висит в воздухе. Находится он в сквере «Серебряной воды» на улице Красноармейская, недалеко от МУП «Водоканал».
Зона отдыха посвящена Леониду Дмитриевичу Ткаченко, руководившему предприятием более четверти века – с 1978-го по 2005-ый год и носит его имя. Сделать её хотели ещё в 2017-ом, и летом 2022-го обустройство возобновилось. А церемония открытия состоялась 1 сентября того же года.
Фонтан сотрудники МУП сделали вручную за два месяца фактически с нуля. Помимо гигантского «парящего» над землёй смесителя, в сквере есть единственный в городе питьевой фонтанчик с чистой водой, которая каждый день проходит лабораторный контроль – её подают прямо с ближайшей водонасосной станции. В сквере уже на следующей неделе начнут озеленять участки и высаживать цветы.
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Общество, Фото:
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