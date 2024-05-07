В результате люди пропускают свои рейсы
Генеральный директор улан-удэнского аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев призвал пассажиров не опаздывать на регистрацию и приезжать заранее. По его словам, участились случаи, когда пассажиры опаздывают на регистрацию и в итоге не попадают на рейс.
- Регистрация на рейс автоматически заканчивается за 40 минут до вылета самолёта. Убедительная просьба не опаздывать на регистрацию, - написал Дмитрий Гармаев в своём Telegtam-канале.
Совсем недавно, в конце апреля, он уже обращался с аналогичной просьбой. И отмечал, что самолёт всё равно улетит, даже если пассажир «большой начальник».
Пассажиры улан-удэнского аэропорта стали чаще опаздывать
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