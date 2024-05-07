Её тело обнаружили на заброшенной даче
В столице Бурятии ещё в середине декабря объявили в розыск 58-летнюю (на тот момент) жительницу соседнего Забайкалья. В начале ноября она покинула благотворительный центр помощи в Улан-Удэ – женщину направили туда из аналогичного учреждения в Чите. С тех пор о ней ничего не было известно.
Заявление о пропаже поступило в полицию от родственников через месяц с лишним. Известно, что женщина исчезала и ранее. На официальном сайте МВД по РБ тогда опубликовали её приметы.
Спустя полгода стало известно, что пропавшую нашли мёртвой. О её гибели сообщили в добровольческом поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» в Бурятии.
Кое-какие подробности произошедшего раскрыли в МВД по Бурятии. Тело обнаружили в неэксплуатируемом дачном доме в одном из СНТ Советского района. Сообщение об этом поступило в дежурную часть УМВД России по Улан-Удэ в прошлую субботу, 4 мая.
Когда сотрудники уголовного розыска установили личность женщины, выяснилось, что это та самая 59-летняя пропавшая жительница Забкрая.
- По предварительной информации, женщина приехала в Улан-Удэ в одну из частных организаций, оказывающую помощь людям, находящимся в трудной жизненной ситуации, но отказалась от помощи и ушла. В дальнейшем она ночевала в заброшенных частных домах. Причина смерти будет установлена после судебно-медицинской экспертизы, – рассказали «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Бурятии раскрыли подробности смерти пропавшей полгода назад женщины
Происшествия, Фото:
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