В Бурятии ушёл из жизни ветеран службы судебных приставов

Андрею Хабдаеву было 70 лет



В Бурятии ушёл из жизни ветеран службы судебных приставов Хабдаев Андрей Андреевич. Он скончался 5 мая после продолжительной болезни, сообщили в УФССП.



Андрей Андреевич родился 6 марта 1954 года.



1 ноября 2006 года начал свой трудовой путь в УФССП по Бурятии. За годы службы был начальником отдела материально-технического обеспечения, отвечал за информационную безопасность, был одним из первых судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов.



Награждён медалью «10 лет ФССП» и медалью «Ветеран ФССП».



В коллективе управления Федеральной службы судебных приставов по Бурятии Андрея Андреевича ценили за честность и верность избранному делу.



Прощание состоится 8 мая с 11:00 до 12:00 по адресу ул. Пирогова, 9А (большой зал).



