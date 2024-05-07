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В Бурятии ушёл из жизни ветеран службы судебных приставов

В Бурятии ушёл из жизни ветеран службы судебных приставов
Общество,  Фото:УФССП
Андрею Хабдаеву было 70 лет

В Бурятии ушёл из жизни ветеран службы судебных приставов Хабдаев Андрей Андреевич. Он скончался 5 мая после продолжительной болезни, сообщили в УФССП.

Андрей Андреевич родился 6 марта 1954 года.

1 ноября 2006 года начал свой трудовой путь в УФССП по Бурятии. За годы службы был начальником отдела материально-технического обеспечения, отвечал за информационную безопасность, был одним из первых судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов.

Награждён медалью «10 лет ФССП» и медалью «Ветеран ФССП».

В коллективе управления Федеральной службы судебных приставов по Бурятии Андрея Андреевича ценили за честность и верность избранному делу.

Прощание состоится 8 мая с 11:00 до 12:00 по адресу ул. Пирогова, 9А (большой зал).

смерть судебные приставы некролог

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