Бурятия примет первенство ДФО по дзюдо

Оно состоится в столице республики в конце этой недели



11 мая в Улан-Удэ пройдёт первенство Дальневосточного федерального округа по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. В турнире примут участие около 350 спортсменов из 11 регионов Дальнего Востока. Бурятию представят около 100 человек.



Участники будут бороться за путёвку на первенство России до 18 лет и право участвовать в международных детских играх «Дети Азии».



Соревнования пройдут в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ. Вход на турнир свободный, сообщает министерство спорта РБ.



Возрастное ограничение: 6+.

