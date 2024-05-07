07 мая

06 мая

Популярное

Бурятия примет первенство ДФО по дзюдо

Бурятия примет первенство ДФО по дзюдо
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Оно состоится в столице республики в конце этой недели

11 мая в Улан-Удэ пройдёт первенство Дальневосточного федерального округа по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. В турнире примут участие около 350 спортсменов из 11 регионов Дальнего Востока. Бурятию представят около 100 человек.

Участники будут бороться за путёвку на первенство России до 18 лет и право участвовать в международных детских играх «Дети Азии».

Соревнования пройдут в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ. Вход на турнир свободный, сообщает министерство спорта РБ.

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия первенство ДФО дзюдо спорт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Бурятия примет первенство ДФО по дзюдо
Бурятия примет первенство ДФО по дзюдо
Общество, 07.05.2024
Оно состоится в столице республики в конце этой недели
Школьники Бурятии высадят «Сады памяти»
Школьники Бурятии высадят «Сады памяти»
Общество, 07.05.2024
Республика присоединится к международной акции
В Бурятии 96 детей получат помощь в рамках проекта «Доктор Лошадь»
В Бурятии 96 детей получат помощь в рамках проекта «Доктор Лошадь»
Общество, 07.05.2024
Занятия на лошадях проводят специально обученные опытные инструкторы
Легендарный борец Бувайсар Сайтиев высоко оценил бурятского спортсмена
Легендарный борец Бувайсар Сайтиев высоко оценил бурятского спортсмена
Общество, 07.05.2024
Он отметил, что Тамир Ешинимаев показал «очень зрелую, уверенную борьбу»
На юге Бурятии завершилось строительство школы и детсада
На юге Бурятии завершилось строительство школы и детсада
Общество, 07.05.2024
Сейчас идёт подготовка объектов к открытию
В Чите появится музей-чум высотой с пятиэтажный дом
В Чите появится музей-чум высотой с пятиэтажный дом
Общество, 07.05.2024
Его построят в этно-археопарке «Сухотино»
Учёные Бурятии разработали средство с противоопухолевым действием
Учёные Бурятии разработали средство с противоопухолевым действием
Общество, 07.05.2024
Оно создано на основе эфирного масла и гидролата полыни Сиверса
В Улан-Удэ временно перекроют улицу Борсоева
В Улан-Удэ временно перекроют улицу Борсоева
Общество, 07.05.2024
10 мая здесь будет проведён легкоатлетический пробег
В улан-удэнском сквере имени Сенчихина прошёл митинг в честь Дня Победы
В улан-удэнском сквере имени Сенчихина прошёл митинг в честь Дня Победы
Общество, 07.05.2024
«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
В Бурятии супруги отметили 66-летие совместной жизни
В Бурятии супруги отметили 66-летие совместной жизни
Общество, 07.05.2024
Марш Мендельсона вновь заиграл для супругов Хобоевых
В Бурятии федеральные дорожники восстанавливают покрытие на трассах
В Бурятии федеральные дорожники восстанавливают покрытие на трассах
Общество, 07.05.2024
Так, в середине мая запланирован ямочный ремонт дорог
В Монголии проходит выставка юрт
В Монголии проходит выставка юрт
Общество, 07.05.2024
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с площади Сухэ-Батора
В Улан-Удэ автобусы украшают к 9 мая
В Улан-Удэ автобусы украшают к 9 мая
Общество, 07.05.2024
Там будет играть музыка военных лет

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^