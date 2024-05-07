Оно состоится в столице республики в конце этой недели
11 мая в Улан-Удэ пройдёт первенство Дальневосточного федерального округа по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. В турнире примут участие около 350 спортсменов из 11 регионов Дальнего Востока. Бурятию представят около 100 человек.
Участники будут бороться за путёвку на первенство России до 18 лет и право участвовать в международных детских играх «Дети Азии».
Соревнования пройдут в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ. Вход на турнир свободный, сообщает министерство спорта РБ.
Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия примет первенство ДФО по дзюдо
Общество, Фото:
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