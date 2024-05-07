Сельхозучастки там заросли сорняками и утонули в отходах
На днях сотрудники управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии провели выездные обследования в селе Иволгинск. Они проинспектировали земли сельхозназначения. При проверке выяснилось, что участки захламлены мусором и зарастают сорной растительностью по всему периметру – на 3 гектарах.
Там протекает река Иволга, которая тоже утонула в мусоре. Вода из неё попадает через грунтовые воды в дома местных жителей. Всё это негативное влияет на окружающую среду и здоровье людей и провоцирует опасные болезни. К тому же страдает бесконтрольно пасущийся крупнорогатый скот.
Собственникам наделов выдали предостережения о недопустимости подобных нарушений. Загрязнение земель – не только следствие недобросовестности людей, пытающихся сэкономить на оплате за вывоз мусора, но и игнорирование обязанностей по улучшению и защите участков со стороны самих владельцев, пояснили в ведомстве.
В пригородном селе Бурятии захламили речку и земли
Общество, Фото:
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