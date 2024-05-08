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В Улан-Удэ в честь Дня Победы выстрелят из пушки

В Улан-Удэ в честь Дня Победы выстрелят из пушки
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Почётный залп даст малолетний узник фашизма из Бурятии

В четверг, 9 мая, в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Улан-Удэ произведут полуденный выстрел из 122-миллиметровой гаубицы Д-30. Для этого выбрали сопку в микрорайоне Шишковка.

Почётный залп ровно в 12:00 даст Леонид Синегрибов – малолетний узник фашизма, председатель российского союза бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей и почётный гражданин Бурятии, рассказали в городской администрации.

В мероприятии примут участие парадные расчёты 36-ой общевойсковой армии, кадеты республиканской школы-интерната и юнармейцы.

Полуденный выстрел впервые прозвучал в столице Бурятии в декабре. Это произошло на Лысой горе в День Конституции РФ. Церемонию решили сделать традиционной. Появилась она благодаря присвоению Улан-Удэ почётного звания «Город трудовой доблести».

- Наряду с такими городами, как Севастополь, Санкт-Петербург и Владивосток, у нас в Улан-Удэ в дни государственных праздников в 12:00 будет звучать полуденный залп. Это почётно и важно, наши горожане это заслужили, – заявил тогда мэр Игорь Шутенков.

Для полуденных залпов ранее определили семь праздничных дат – 3 сентября (День победы над милитаристской Японией и окончание Второй мировой войны 1945 году), 11 сентября (День присвоения Улан-Удэ почётного звания «Город трудовой доблести), 4 ноября (День народного единства), 12 декабря (День Конституции России), 23 февраля (День защитника Отечества), 9 мая (День Победы в Великой Отечественной войне) и 12 июня (День России). А после перечень пополнился ещё одной – 31 августа. В этот день в 2024 году будет ровно 85 лет со дня победы советско-монгольских войск над соединениями японской Квантунской армии на реке Халхин-Гол. Так что теперь стрелять из пушки в Улан-Удэ будут как минимум восемь раз в год.

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День Победы 9 мая Праздники полуденный выстрел

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