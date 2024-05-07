В Бурятии сотрудники УФСИН убрались в мужском монастыре

Работы проводились в селе Троицкое



Сотрудники УФСИН России по Бурятии помогли прибраться на территории Свято-Троицкого Селенгинского мужского монастыря в селе Троицкое Прибайкальского района.



- Сотрудники ведомства тщательно очистили территорию монастыря и прилегающие участки от сухой листвы и различного мусора. Священнослужители поблагодарили их отзывчивость, - рассказали в пресс-службе ведомства.





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