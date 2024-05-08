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Лесной пожар угрожает селу в Бурятии

Лесной пожар угрожает селу в Бурятии
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В населённом пункте был объявлен сбор добровольцев

В Кижингинском районе объявили срочный сбор добровольцев на тушение пожара возле села Новокижингинск. Существует угроза населённому пункту.

- Сбор у администрации Новокижингинска в течение 30 минут, - сообщили в группе «Кижинга-инфо.24/7».

Добровольцам нужно иметь при себе лопаты, грабли и вёдра.

Как сообщал «Байкал-Daily», днём 7 мая около Новокижингинска разбушевался лесной пожар. Отмечалось, что угрозы населённому пункту нет. Жителей просили сохранять спокойствие.


лесные пожары

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