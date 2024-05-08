В столице Бурятии изменится движение дюжины маршруток

Им придётся почти месяц объезжать перекрытую улицу
С субботы, 11 мая, в Улан-Удэ перекроют участок дороги на улице Ключевская – от улицы Фролова до остановки «ВСГУТУ». Причина тому – обустройство ливневой канализации, рассказали в городской администрации.
В итоге там почти на месяц – до 9 июня – изменится схема движения 12 маршруток, следующих в сторону 20А квартала. В списке – № 2, 17, 21, 21А, 29, 51, 59, 70, 77, 82, 134 и 135. Им придётся объезжать закрытый участок по улицам Дарханская, Жердева и проспекту Строителей и далее – по утверждённым схемам.
Горожан призвали быть внимательными и заранее выбирать пути объезда.
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