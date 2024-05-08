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Военного из Бурятии, спасшего на СВО 150 сослуживцев, вдохновил подвиг Алдара Цыденжапова

Военного из Бурятии, спасшего на СВО 150 сослуживцев, вдохновил подвиг Алдара Цыденжапова
Общество,  Фото:правительство Забайкалья
Балдан Цыдыпов заявил, что очень гордится своим земляком

В преддверии Дня Победы служивший в Бурятии уроженец соседнего Забайкалья, гвардии лейтенант Балдан Цыдыпов побывал в региональном штабе общественной поддержки в Чите. На встрече с местной молодёжью Герой России, спасший на СВО 150 сослуживцев, признался: примером для него стал подвиг Алдара Цыденжапова.

- Увидев репортаж про то, как он спас 300 человек, я подумал про себя: «Смогу ли я сделать такое же? Что бы я сделал на его месте?». На 12-летнего пацана это произвело фурор. Я так гордился и горжусь своим земляком, – отметил Цыдыпов.

И Балдан, и Алдар – уроженцы Агинского Бурятского округа. У обоих – звание Героя России, напомнили в правительстве Забкрая. Цыденжапов стал первым матросом, которому его присвоили со времён Великой Отечественной войны. 24 сентября 2010-го он предотвратил взрыв на эскадренном миноносце «Быстрый». С тех пор прошло почти 14 лет.

Пожар в машинном отделении случился всего за несколько часов до выхода эсминца в море. Тогда произошёл разрыв топливного трубопровода. Горючее под огромным давлением хлынуло в отсек. От искры оно вспыхнуло, и за секунду трюм превратился в ад. Через несколько минут корабль взлетел бы на воздух.

19-летний машинист котельной бросился в самое пекло, чтобы прекратить подачу топлива и предотвратить взрыв. Одежда горела, в дыму было нечем дышать, но он продолжал закручивать вентиль и покинул отсек, только когда пламя ослабло.

Алдара в тяжелейшем состоянии увезли в госпиталь во Владивостоке. У матроса обгорело почти сто процентов кожи. Врачи четыре дня боролись за его жизнь, но 28-го сентября юноши не стало. Похоронили героя в родном посёлке Агинское. Ценой своей жизни он спас от гибели весь экипаж – почти 350 человек, так и не узнав, что предотвратил настоящую катастрофу. В 2020 году корабль, названный в честь Героя России, включили в состав Тихоокеанского флота.

Балдан весной 2022-го участвовал в спецоперации на Украине. Рискуя собой, он вместе товарищем Артёмом Дамбаевым спас 150 сослуживцев. Военный, которому на тот момент было 23 года, получил множество ранений. Из его тела извлекли почти два килограмма металла. Боец перенёс 14 операций, включая ампутацию правой стопы. А недавно стало известно, что он нашёл свою любовь. Цыдыпов женился ещё год назад. 
Герой России спецоперация на Украине военнослужащие Алдар Цыденжапов

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