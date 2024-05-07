После состоится торжественный митинг
В среду, 8 мая в 13:00 пройдёт городской парад «Марш юных патриотов». Они проследуют по маршруту площадь Советов - Мемориал Победы.
В этом году он будет проходить под лозунгом «Улан-Удэ – город трудовой доблести». В параде примут участие члены движения «Юнармия», учащиеся кадетских и казачьих классов, отряды зарничников, участники Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых», сообщили в мэрии города.
После парада в 14:00 состоится торжественный митинг «Весна Победы», церемония возложения венков к Вечному огню и к памятнику маршалу Советского Союза Константину Рокоссовскому.
В театрализованном митинге примут участие артисты театра народной музыки и танца «Забава», детские хореографические коллективы и сводный хор детских школ искусств. После митинга пройдёт акция «Солдатская каша», где все желающие смогут отведать настоящей ароматной солдатской каши.
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По центру Улан-Удэ пройдёт марш юных патриотов
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