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Жителей Бурятии призвали не удивляться числу пропавших в республике

Жителей Бурятии призвали не удивляться числу пропавших в республике
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Добровольцы из «ЛизаАлерт» рассказали, как находят бесследно исчезнувших людей

Люди в республике в последнее время стали пропадать пугающе часто. На днях представители добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Бурятии рассказали, что в апреле получили 87 заявок на их поиск. В марте было на 11 меньше – 76.

Большинство исчезнувших – 71 – в итоге обнаружили живыми. Двое погибли. Семерых всё ещё ищут. Семь заявок пока не подтверждены.

- Поиски тех, кто не найден, продолжаются – распространяются ориентировки, проверяются свидетельства, – отметили на официальной странице отряда во «ВКонтакте».

А накануне волонтёры разъяснили, зачем нужны  эти самые ориентировки с приметами пропавших. Их распространяют, чтобы получать свидетельства.

- С помощью ориентировки мы ищем тех, кто видел изображённого на ней человека после того, как тот пропал. И находим. Очень много поисков завершаются именно благодаря свидетельствам – это один из основных инструментов «ЛизаАлерт», – отмечают добровольцы. – Мы не призываем общественность удивляться количеству пропавших, не собираемся обсуждать версии и не хотим провоцировать дискуссию на тему «Куда смотрели родственники?». И точно не будем делиться личными подробностями из жизни потерявшегося.

Данных, содержащихся в таких листовках, вполне достаточно, чтобы узнать человека.

- Информационные координаторы обрабатывают каждый звонок или сообщение, связываясь с очевидцами и задавая уточняющие вопросы. Иногда они даже не указывают какие-то детали – специально для проверки данных на достоверность, – пояснили поисковики. – Для человека, который увидел на улице подростка с ориентировки, нет никакой разницы, ушёл он из дома после ссоры с родителями или из-за неразделённой любви. Не говоря уже о том, что с нашей стороны это было бы разглашением очень личной информации, а мы дорожим доверием заявителей. Что действительно важно – так это позвонить в полицию или на горячую линию «ЛизаАлерт» и помочь ребёнку вернуться домой.

Точное место исчезновения указывают только когда это имеет значение.

- Допустим, бабушка, потерявшаяся в деревне отдалённого района, скорее всего, не уйдёт очень далеко – хотя бывает всякое. Совсем другое дело – если всё произошло в городе, где человек за полчаса запросто может оказаться на другом его конце. Мы регулярно рассказываем о таких поисках в наших отчётах, – заверили в отряде. – Хотите действительно помочь – просто сделайте репост. И, возможно, именно после вашего клика на ориентировке появится надпись «Найден, жив».

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