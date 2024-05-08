Бурятия и Монголия высадили «Сады памяти» в честь победы на Халхин-Голе

Общество, Фото: паблик Алексея Цыденова

Акция прошла в аймаках Сэлэнгэ и Төв



Представители Бурятии совместно с монгольским народом высадили 7,5 тысяч российских саженцев сосны в Монголии. Об этом рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов.



Большая команда республиканского агентства лесного хозяйства, «Лесресурса», жители Селенгинского и Центрального аймаков посвятили акцию «Сад памяти» 85-летию героической победы советско-монгольских войск на реке Халхин-Гол.



- Проведение этого мероприятия мы ранее обсуждали с губернатором Центрального аймака, господином Мунхбаатаром во время его рабочего визита в нашу республику. Высаженные деревья послужат не только делу сохранения памяти о священном союзе наших народов во имя будущего, но и помогут в борьбе с проблемой опустынивания земель, которая остро стоит в Монголии. Спустя десятилетия героизм солдат и офицеров той войны продолжает приносить благо. И эти деревья, как символ благодарной памяти, отныне будут расти в монгольской степи, - сообщил Алексей Цыденов.

