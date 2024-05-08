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В Бурятии ушёл из жизни ветеран боевых действий на острове Даманский

В Бурятии ушёл из жизни ветеран боевых действий на острове Даманский
Общество,  Фото:группа «Тарбагатай-инфо.24/7»
Юрий Калашников проработал в Тарбагатайской районной больнице больше 30 лет

Ушёл из жизни Юрий Акинфиевич Калашников, ветеран боевых действий на острове Даманский.

Юрий Акинфиевич родился в 1949 году и вырос в селе Тарбагатай, получил образование токаря после школы и попал на службу в армию на Дальний Восток в мотострелковый полк.

- Это были годы с 1968 по 1970. В 1969 году волею судьбы Юрия Акинфиевича закинуло на Даманский остров, где их полк вынужден был принимать участие в боевых действиях, - отмечается в группе «Тарбагатай-инфо. 24/7».

При разговоре Юрий Акинфиевич не очень любил вспоминать события тех времён.

«В 1971 году, придя из армии, он устроился работать в сельхозтехнику, откуда в 1974 году и ушёл работать в центральную районную больницу», - продолжили в группе

В больнице он трудился с 1974 по 2009 годы, из которых пять лет он отдал поликлинической службе, а 31 год проработал водителем службы скорой медицинской помощи. Юрий Акинфиевич говорил: «Я успел поработать при 7 главных врачах, но коллектив у нас всегда был бравый!».

Юрий Акинфиевич вместе со своей женой Екатериной Петровной вырастили двоих детей, троих внуков.


ветераны боевых действий

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