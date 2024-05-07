10 мая здесь будет проведён легкоатлетический пробег
10 мая в Улан-Удэ с 10:00 и до 13:00 будет перекрыта улица Борсоева. Причиной перекрытия станет проведение республиканского легкоатлетического пробега памяти Героя Советского Союза Владимира Борсоева (0+).
По информации управления по информационной политике Улан-Удэ, на период перекрытия улицы изменятся схемы движения маршрутов автобусов №19, №25, №44, №46а с организацией движения транспортных средств в объезд закрытого для движения участка через ул. Куйбышева – пр. Победы – далее по утверждённым схемам.
По маршруту №46 движение будет организовано в объезд закрытого участка через ул. Ленина – ул. Ербанова – пр. 50-летия Октября – далее по утверждённой схеме.
В Улан-Удэ временно перекроют улицу Борсоева
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