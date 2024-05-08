Осадков сегодня не ожидается
По данным Бурятского гидрометцентра, 8 мая по республике переменная облачность, днём без осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Днём +17,+22, местами +8,+13.
В Улан-Удэ сегодня без осадков. Днём по-летнему тепло +19,+21 градус. Ветер юго-западный 7-12 м/с.
В Бурятии до 22 градусов тепла
Общество, Фото:
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