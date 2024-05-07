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В Бурятии 96 детей получат помощь в рамках проекта «Доктор Лошадь»

В Бурятии 96 детей получат помощь в рамках проекта «Доктор Лошадь»
Общество,  Фото:предоставлено детской больницей
Занятия на лошадях проводят специально обученные опытные инструкторы

В Бурятии 12 детей с серьёзными неврологическими нарушениями вследствие детского церебрального паралича бесплатно получили курс иппотерапии (метод реабилитации с использованием верховой езды) благодаря проекту «Доктор Лошадь», получившему поддержку президентского фонда.

Это первые ласточки проекта, разработанного автономной некоммерческой организацией Конный двор «Гарцующий пони» во главе с директором Ольгой Васильевой и при участии детской республиканской клинической больницы.

Всего в рамках проекта «Доктор Лошадь» 96 детей, страдающих ДЦП и РАС (расстройствами аутического спектра), получат возможность иппотерапии.

- Специальная врачебная комиссия, состоящая из профильных специалистов - врачей реабилитолога, невролога, травматолога-ортопеда, врача ЛФК и психотерапевта, провели оценку состояния и отбор пациентов из регистра больных с ДЦП и находящихся на диспансерном учёте с РАС, - отметили в детской больнице.

Часть пациентов, в основном из районов республики, с ограниченными возможностями передвижения проходит курс восстановительного лечения в отделении медицинской реабилитации № 3 (ул. Модогоева, 1) и ежедневно получает иппотерапию на Верхней Березовке. Другая - проходит иппотерапию амбулаторно. Занятия на лошадях проводят специально обученные опытные инструкторы. Лошади также подбираются особенные, согласно требованиям Росстандарта по услуге «иппотерапия».

- Цель - помочь нашим детям с ДЦП получить новые эмоции и навыки, использовать возможности иппотерапии для достижения максимального эффекта в комплексной медицинской реабилитации, - говорит заведующая отделением медицинской реабилитации № 3 Мэдэгма Цыдендамбаева.

Иппотерапия благотворно влияет на нервную, нервно-мышечную систему и психологическое состояние ребёнка. Это уже отметили родители первых маленьких пациентов.

- Спустя 2 недели занятий иппотерапией ребёнок стал хорошо держать спину в седле, с ним сначала ездила инструктор Ульяна, а потом он сам научился. Ему очень нравится катание на лошадях, такие занятия очень помогают. Ребёнок с удовольствием посещал занятия. Замечательный проект появился для наших детей, - говорит бабушка мальчика.

Проект «Доктор Лошадь» продолжается.
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