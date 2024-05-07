07 мая

06 мая

Популярное

В Улан-Удэ прошли митинги у мемориальных досок ветеранов Великой Отечественной

В Улан-Удэ прошли митинги у мемориальных досок ветеранов Великой Отечественной
Общество,  Фото:администрация Советского района
Участники возложили цветы

В Советском районе Улан-Удэ возложили цветы к мемориальным доскам ветеранов Великой Отечественной войны. Так, у мемориальной доски дома ветеранов по улице Ермаковская, 37 прошёл торжественный митинг, посвящённый 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной. В этом доме в разные годы жили 111 участников боевых действий из разных районов Бурятии, чьи имена увековечены на мемориальной доске.

Также 6 мая возложили цветы к мемориальной доске Фёдора Сигаева. Фёдор Глебович родился 17 февраля 1913 года в селе Ташелан Заиграевского района. Призван в Красную Армию 6 марта 1942 года. Гвардии старший лейтенант Сигаев в мае 1945 г. был представлен к званию Героя Советского Союза. Но вместо Золотой Звезды получил орден Отечественной войны первой степени. Награждён также орденом «Красной Звезды», медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За взятие Вены» и «За взятие Будапешта».

По традиции память о погибших почтили минутой молчания. Об этом сообщает администрация Советского района.
Улан-Удэ Советский район ветераны ВОВ мемориальная доска

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии 96 детей получат помощь в рамках проекта «Доктор Лошадь»
В Бурятии 96 детей получат помощь в рамках проекта «Доктор Лошадь»
Общество, 07.05.2024
Занятия на лошадях проводят специально обученные опытные инструкторы
На юге Бурятии завершилось строительство школы и детсада
На юге Бурятии завершилось строительство школы и детсада
Общество, 07.05.2024
Сейчас идёт подготовка объектов к открытию
В Чите появится музей-чум высотой с пятиэтажный дом
В Чите появится музей-чум высотой с пятиэтажный дом
Общество, 07.05.2024
Его построят в этно-археопарке «Сухотино»
Учёные Бурятии разработали средство с противоопухолевым действием
Учёные Бурятии разработали средство с противоопухолевым действием
Общество, 07.05.2024
Оно создано на основе эфирного масла и гидролата полыни Сиверса
В Улан-Удэ временно перекроют улицу Борсоева
В Улан-Удэ временно перекроют улицу Борсоева
Общество, 07.05.2024
10 мая здесь будет проведён легкоатлетический пробег
В улан-удэнском сквере имени Сенчихина прошёл митинг в честь Дня Победы
В улан-удэнском сквере имени Сенчихина прошёл митинг в честь Дня Победы
Общество, 07.05.2024
«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
В Бурятии супруги отметили 66-летие совместной жизни
В Бурятии супруги отметили 66-летие совместной жизни
Общество, 07.05.2024
Марш Мендельсона вновь заиграл для супругов Хобоевых
В Бурятии федеральные дорожники восстанавливают покрытие на трассах
В Бурятии федеральные дорожники восстанавливают покрытие на трассах
Общество, 07.05.2024
Так, в середине мая запланирован ямочный ремонт дорог
В Монголии проходит выставка юрт
В Монголии проходит выставка юрт
Общество, 07.05.2024
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с площади Сухэ-Батора
В Улан-Удэ автобусы украшают к 9 мая
В Улан-Удэ автобусы украшают к 9 мая
Общество, 07.05.2024
Там будет играть музыка военных лет

Очаг бруцеллёза выявили в Джидинском районе Бурятии
Очаг бруцеллёза выявили в Джидинском районе Бурятии
Общество, 07.05.2024
Проведены мероприятия по локализации очага заболевания
Росгвардейцы присоединились к акции «Бессмертный автополк»
Росгвардейцы присоединились к акции «Бессмертный автополк»
Общество, 07.05.2024
Сотрудники ведомства размещают на автомобилях портреты участников Великой Отечественной войны

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^