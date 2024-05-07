Участники возложили цветы
В Советском районе Улан-Удэ возложили цветы к мемориальным доскам ветеранов Великой Отечественной войны. Так, у мемориальной доски дома ветеранов по улице Ермаковская, 37 прошёл торжественный митинг, посвящённый 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной. В этом доме в разные годы жили 111 участников боевых действий из разных районов Бурятии, чьи имена увековечены на мемориальной доске.
Также 6 мая возложили цветы к мемориальной доске Фёдора Сигаева. Фёдор Глебович родился 17 февраля 1913 года в селе Ташелан Заиграевского района. Призван в Красную Армию 6 марта 1942 года. Гвардии старший лейтенант Сигаев в мае 1945 г. был представлен к званию Героя Советского Союза. Но вместо Золотой Звезды получил орден Отечественной войны первой степени. Награждён также орденом «Красной Звезды», медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За взятие Вены» и «За взятие Будапешта».
По традиции память о погибших почтили минутой молчания. Об этом сообщает администрация Советского района.
В Улан-Удэ прошли митинги у мемориальных досок ветеранов Великой Отечественной
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