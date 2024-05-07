В Иркутской области экс-чиновнику Росрезерва дали 9 лет колонии

Он признан виновным в получении взятки в крупном размере
В Иркутской области суд вынес приговор 67-летнему бывшему начальнику Прибайкальского территориального отдела управления Федерального агентства по государственным резервам по Сибирскому федеральному округу. Он признан виновным в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщило следственное управление СК России по Иркутской области.
«Установлено, что с 2016 по 2018 годы, используя своё служебное положение, незаконно получал денежные средства от руководителя коммерческой организации за беспрепятственное заключение государственных контрактов на хранение зерна государственного резерва, сокрытие нарушений его хранения и недостачи. Общая сумма взятки составила более 900 тысяч рублей», - говорится в сообщении.
Подсудимому назначено 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Также он должен будет выплатить штраф в размере 4 675 000 рублей.
Справка:
федеральное агентство по государственным резервам (Росрезерв) выполняет функции по формированию, хранению, обслуживанию запасов государственного материального резерва и организации их оперативного выпуска по поручениям правительства РФ.
В государственном материальном резерве находятся основные виды продовольствия длительного хранения, стратегически важные виды промышленного сырья и материалов, топливо, медицинские товары, техника и средства жизнеобеспечения для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Государственный материальный резерв предназначен для следующих целей:
• обеспечение мобилизационных нужд РФ;
• обеспечение неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
• оказание государственной поддержки отраслям, организациям, субъектам РФ в целях стабилизации экономики при временных нарушениях снабжения важнейшими видами сырьевых, топливно-энергетических и продовольственных ресурсов;
• оказание гуманитарной помощи;
• оказание регулирующего воздействия на рынок;
• обеспечения мероприятий по предупреждению или локализации эпидемий, эпизоотий и радиационного заражения.
С 2016 года Росрезерв находится в непосредственном ведении правительства РФ.
В Иркутской области экс-чиновнику Росрезерва дали 9 лет колонии
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