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Жительницу Бурятии поздравили с 90-летием

Жительницу Бурятии поздравили с 90-летием
Общество,  Фото:администрация района
У Веры Ивановны Чебуниной восемь внуков и 13 правнуков

На прошлой неделе жительница села Тарбагатай, ветеран труда Вера Ивановна Чебунина отметила 90-летие.

С юбилеем её поздравили и.о. главы Тарбагатайского района Бурятии Николай Коновалов и глава сельского поселения «Тарбагатайское» Татьяна Шункова, сообщили в районной администрации.


Вера Ивановна родилась в Курской области в январе 1934 года, но зарегистрировали её только 24 апреля. Она была старшей из детей. В 1947 году родился первый брат, в 1950 - второй брат, которого она в дальнейшем и вырастила. Вера Ивановна окончила семь классов.

Когда началась война, семья жила в 100 километрах от Белгорода, и кошмар войны маленькая Вера ощутила на себе в полной мере. Сегодня, несмотря на то, что прошло много лет, она в мельчайших подробностях помнит те страшные годы. Помнит, как фашисты выгнали всех из домов и не пускали ночевать. Приходилось ночевать в стайках с коровами, в кустах немного подросшей картошки. Помнит, как босоногой бежала вместе с мамой по той самой картошке, укрываясь от бомбёжки.

- Подойду, попрошу, тётя дай мне хлебушка поесть, я голодная. Которая даст, а которая выгонит, - вспоминает о военном лихолетье Вера Ивановна.

Трудовая карьера её началась в школьном буфете. Потом Вера Ивановна посвятила себя профессии продавец, заслужив орден «Знак Почёта» в торговле. Долгие годы она проработала в разных магазинах села Тарбагатай.

Муж был родом из Вахмистрово, работал на почте. У них родилось четверо детей. Сейчас у Веры Ивановны восемь внуков и 13 правнуков. Она счастливая бабушка. Не унывает, любит пошутить и посмеяться.
юбилей долгожитель

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