За сутки она прибавилась на 5 сантиметров
Селенга в столице республики вновь начала подниматься. По данным Бурятского гидрометцентра, к утру 7 мая она прибавилась на 5 сантиметров – до 16-ти (от нулевой отметки гидропоста), а Уда – на 8, до 112-ти.
Уровень воды в Байкале составляет 456,31 метра по тихоокеанской системе высот. За последние сутки он повысился на сантиметр.
В середине апреля в Бурятии из-за сложной паводковой обстановки ввели ЧС межмуниципального характера – в Улан-Удэ, Иволгинском и Прибайкальском районах. Всего разбушевавшаяся Селенга залила более 500 участков.
В Улан-Удэ опять начала подниматься Селенга
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