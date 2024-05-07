Пенсионерка из Улан-Удэ отказалась от помилования Путиным



Пенсионерку приговорили к двум годам и 10 месяцам лишения свободы. Осудили её после несанкционированной акции в сентябре 2022-го. В материалах дела говорится, что Филонова толкнула одного стража порядка, а другого пыталась проткнуть ручкой. Филонова отбывает наказание в посёлке Бозой соседней Иркутской области



В преддверии 8 марта президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании 52 осуждённых женщин, среди которых оказалась и пенсионерка из Улан-Удэ. Потом эту информацию опровергли, но в итоге она всё-таки подтвердилась.



- Из колонии в Бозое пришло известие, что она действительно была в списке лиц, представленных к помилованию, но сама, добровольно, личным волеизъявлением от помилования отказалась. Потому её фамилию в итоге из списка убрали, – рассказала накануне Надежда Низовкина. – Первоначальная информация оказалась правдивой. О помиловании и включении Филоновой в список ей сообщила адвокат некой некоммерческой организации, название которой не уточняется.



Сама пенсионерка рассказала, что шесть суток провела в ШИЗО – штрафном изоляторе.



- За какое именно дисциплинарное нарушение, пока выяснить не удалось, – подчеркнула юрист.



- По предварительной информации из суда, Наталья Филонова помилована и, следовательно, вскоре должна быть освобождена, – заявила тогда Низовкина в видео на своём YouTube-канале. – На помилование я даже не рассчитывала.